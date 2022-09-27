Mersin Mezitli'de Polisevine Yapılan Saldırı İçin Siyasetçiler Mesaj Yayınladı

Mersin Mezitli'deki polisevine düzenlenen silahlı saldırı için kınama ve yaralı polisler için destek mesajları yayınlandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer "Mersin barış ve kardeşlik kentidir, gölgelemek isteyenler asla başarılı olamayacaktır" dedi.

Mersin Mezitli'de bulunan polisevine bu gece düzenlenen silahlı saldırı için siyasetçilerden kınama mesajları geldi. Yapılan açıklamalar şöyle:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: Mersin barış ve kardeşlik kentidir, gölgelemek isteyenler asla başarılı olamayacaktır! Şu ana kadar yapılan resmi açıklamaya göre saldırının kaynağı belirlenmemiş, 2 polis memurumuzun yaralandığı belirtilmiştir. Yaralılarımıza acil şifalar diliyor, saldırıyı lanetliyorum.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: Mersin Tece Polisevi'ne yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum. Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan olayla ilgili yetkililerden net bilgi almaya çalışıyoruz. Geçmiş Olsun Mersin.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı: Mersin Tece'de bulunan Polisevi'ne yapılan hain terör saldırısını lanetliyor, saldırıda yaralanan polislerimize acil şifalar diliyorum.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Geçmiş olsun Mersin. Mezitli Polisevi'ne yönelik hain terör saldırısında yaralanan kahraman polislerimize acil şifa diliyorum. Rabbim güvenlik güçlerimizi muhafaza eylesin.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Mersin Tece Polisevi'ne teröristlerin uzun namlulu silahlarla saldırdığı belirtiliyor. Bu alçak saldırıyı lanetliyor, yaralılara acil şifa diliyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz. Geçmiş olsun Mersin.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç: Mersin Mezitlimizde polisevine gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi: Mersin Mezitli Tece Polisevine yapılan hain terör saldırısını lanetliyorum. Yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Mersin Mezitli'de polisevine düzenlenen hain saldırıyı lanetliyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.