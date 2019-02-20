Son Dakika Haberleri: Mersin Millet Bahçesi Hayata Geçiyor

Mersin Millet Bahçesi Hayata Geçiyor

51 dakika önce

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), içerisinde millet kıraathanesinin de yer alacağı 46 bin 500 metrekare alanda kurulacak Mersin Millet Bahçesi'nin ihalesi gerçekleştirildi.

Mersin Millet Bahçesi Hayata Geçiyor, System.String[]
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), içerisinde millet kıraathanesinin de yer alacağı 46 bin 500 metrekare alanda kurulacak Mersin Millet Bahçesi'nin ihalesi gerçekleştirildi.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre Türkiye'nin tüm illerinde hayata geçirilmeye başlanan ve şehirlerin çehresini değiştiren millet bahçeleri projelerinin ihalelerine hızla devam ediliyor.

Bu kapsamda Mersinli vatandaşları daha çok yeşille buluşturacak millet bahçesinin ihalesi de yapıldı. 47 firmanın katıldığı ihalede, değerlendirme sürecinin ardından ihaleyi alan firma, 200 günde projeyi tamamlayacak.

Bitki ve peyzajıyla Mersin'e yeni bir soluk getirecek proje, sosyal donatı alanları, yeşili, millet kıraathanesi, yürüyüş parkurları, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğa ile iç içe yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacak.

Şehrin merkezinde yeşil alan

Mersin Millet Bahçesi, konumu itibarıyla şehrin merkezinde yer alıp denize komşu olacak. Bu yönüyle vatandaşlar, yeşille mavinin buluştuğu alanda sosyal aktivitelerini gerçekleştirecek.

Millet bahçesinin kuzey bölümünde aktif alanlar, renk ve koku bahçeleri ve kafeteryalar yer alacak.

Güney bölümde ise koruluklar, bölgenin doğal bitki türlerinden oluşturulmuş ve vatandaşlara bu türleri tanıtmak üzere tasarlanmış bahçeler olacak. Ayrıca çocukların ve ailelerin aktif şekilde kullanması hedeflenen tematik çocuk oyun alanı ve tarım bahçeleri yer alacak.

Çocuklara 1147 metrekarelik tarım bahçesi

Mersin Millet Bahçesi projesinde, çocukların bitki yetiştirebileceği, toprağın değerini öğrenebileceği, etkinliklerin ve eğitimlerin yapılacağı 1147 metrekarelik tarım bahçesi de yapılacak.

Toplam çocuk oyun alanının 251 metrekare olduğu millet bahçesinde, çok amaçlı etkinlik alanları 2 bin 840 metrekare olacak. 999 metrekarelik yürüme yolunun bulunacağı alanda amfi, sahne ve otopark da yer alacak.

Ücretsiz ikramların yapılacağı millet kıraathanesinde, kitap okumak ya da ders çalışmak isteyen öğrenciler için internet, fotokopi ve tarayıcı hizmeti de ücretsiz verilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:28 Kaynak: AA

Mersin, Millet Bahçeleri, Güncel
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