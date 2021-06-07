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Mersin Millet Bahçesi Hizmete Açıldı - Son Dakika

Mersin Millet Bahçesi Hizmete Açıldı

07.06.2021 15:21
Mersin Millet Bahçesi Hizmete Açıldı, System.String[]

Cumhuriyetin 100'üncü yılına girerken 81 ile 81 milyon metrekare Millet Bahçesi Projesi kapsamında yapımı tamamlanan I. ve II. Etap Mersin Millet Bahçesi'nin açılışı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Video Konferans Sistemi (VKS) ile katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Cumhuriyetin 100'üncü yılına girerken 81 ile 81 milyon metrekare Millet Bahçesi Projesi kapsamında yapımı tamamlanan I. ve II. Etap Mersin Millet Bahçesi'nin açılışı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Video Konferans Sistemi (VKS) ile katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Mersin Millet Bahçesi'nin açılış törenine; Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfi Elvan ve Vali Ali İhsan Su'nun yanı sıra; Mersin Milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın, Hacı Özkan ve Zeynep Gül Yılmaz ile Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, ilçe belediye başkanları, il protokolü üyeleri, STK temsilcileri ve davetliler katıldı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan: "Millet Bahçelerimizin Hayırlı Olmasını Diliyorum"

Dünya Çevre Günü'nde yapımı tamamlanan millet bahçelerinin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, ülkemiz genelinde yapımını sürdürdüğü millet bahçeleriyle şehirlerimize bir başka renk ve canlılık kazandırmaya, şehirlerde yeşil alan miktarını artırmaya devam ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan; "Tüm bu eserlerin şehirlerimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, TOKİ'ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. " dedi.

Bugün eş zamanlı olarak 10 ayrı millet bahçesinin hizmete açıldığını hatırlatarak sözlerini sürdüren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan; "Millet Bahçelerimiz başta olmak üzere yeşil alanlarımız insanlarımıza nefes borusu oldu. Hava kirliliği sorununun azalmasında, açtığımız parkların ve bahçelerin büyük rolü oldu. Millet Bahçeleriyle sadece yeşil alan değil, herkesin ihtiyaç duyduğu sosyal altyapıyı milletimize sunuyoruz. Çoğu şehir merkezinde yer alan millet bahçemiz afetlerde toplanma alanı olarak da hizmet verecek. " ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan ise, Mersin'in; tarımı, sanayisi ve turizmiyle, sahip olduğu 321 kilometrelik sahil şeridi ve eşsiz doğa güzellikleriyle Doğu Akdeniz'in incisi konumunda olduğunu dile getirerek proje için Mersinliler adına Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Millet Bahçesi'nin deniz kıyısındaki eski lunapark alanında inşa edilen bölümünün 75 bin metrekarelik alanda hizmet vereceğini belirten Hazine ve Maliye Bakanımız Elvan; "Kafeteryasıyla, mescidiyle, spor alanlarıyla, tematik ve meyve bahçeleriyle, çocuk oyun alanlarıyla ve sahiliyle Mersinli hemşerilerimizin hizmetinde olacak. İkinci bölüm ise eski Tevfik Sırrı Gür Stadının olduğu 45 bin metrekarelik bir alan. Burayı da sizin destekleriniz ve talimatınızla millet bahçesine çevirme imkanımız oldu. Mersinimize yüzlerce eser kazandırdınız. Bu eserlerden bir tanesi de Mersinimiz için 120 bin metrekarelik millet bahçesi oldu. Teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanımız da çok büyük destek verdi. Kendilerine de şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan daha sonra makasların çocuklara verilmesini isteyerek, "Kurdeleyi çocuklarımız kessin ve makaslar da bugünün anısına kendilerinde kalsın" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kesilen kurdeleyle Mersin Millet Bahçesinin açılışı yapıldı. 05. 06. 2021

Recep Tayyip Erdoğan, Mersin, Maliye, Toki, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Mersin Millet Bahçesi Hizmete Açıldı - Son Dakika


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