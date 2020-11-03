Mersin Millet Bahçesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı - Son Dakika

Mersin Millet Bahçesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı

03.11.2020 09:53
Mersin Millet Bahçesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı, System.String[]

MERSİN'de 140 dönüm arazi üzerinde yapımı süren ve Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri olan 'Mersin Millet Bahçesi'nde çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı.

MERSİN'de 140 dönüm arazi üzerinde yapımı süren ve Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri olan 'Mersin Millet Bahçesi'nde çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı.

Geçen yıl şubat ayında yapımına başlanan Millet Bahçesi projesinde son düzenlemeler yapılıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen proje içinde, sosyal donatı alanları, millet kıraathanesi, çocuk oyun alanı, yürüyüş yolu, kafeterya ve piknik alanları yer alacak. 3 etaptan oluşan ve 41 milyon TL maliyetle inşa edilen proje, 2021 yılında Mersinlilerin hizmetine açılacak.

Projenin, yıkılan eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu alanı üzerindeki bölümünde incelemelerde bulunan Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Koronavirüs salgınına rağmen çalışmaların aksamadan devam ettiği belirten Gültak, projenin yüzde 90'ının tamamlandığını söyledi.3 ETAPLI PROJEDE SON DOKUNUŞLAR

Çalışmalarını sürdüren TOKİ yetkililerine teşekkür eden Başkan Gültak, "Bahçemiz hızla ilerliyor. Çok yakın bir tarihte de açacağız. 1'inci ve 2'nci etapta çalışmalarda sona gelindi. 3'üncü etapta da çalışmalar başlayacak. Vatandaşlarımız buraya geldiğinde tüm etaplarda farklı şeylerle karşılaşacak. Birinci etapta mini konserlerin yapılabileceği, hobi bahçeleri, çok oyun alanları, oturup, sohbet edecekleri ve vatandaşlarımızın dinlenebileceği 10 bin metrekarenin üzerinde çim alanımız var. İkinci etapta ise güzel bir plajımız var. Bu plajı düzenleyip, şezlong ve duş yerleri koyacağız. İnsanların deniz manzarasında balık yiyebileceği bir restoran olacak. 3'üncü etapta yer alan Mersin Kışlası alanında ise Abdulhamit Han'dan kalma karakolu ayağa kaldıracağız. Buraya İl Kültür Müdürlüğümüzü taşıyacağız. Kışla alanı içine bir gençlik merkezi kuracağız. Projede emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'a ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut'a teşekkür ediyorum. Herkesin emeği var. Yakın zamanda Mersin'in millet bahçesini bitirip, hizmete açmış olacağız" diye konuştu.


Mersin Millet Bahçesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı
Mersin Millet Bahçesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı
Mersin Millet Bahçesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı
Mersin Millet Bahçesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı
Mersin Millet Bahçesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı
Mersin Millet Bahçesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı

Millet Bahçeleri, Türkiye, Mersin, Toki, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mersin Millet Bahçesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı - Son Dakika


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