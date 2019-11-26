Son Dakika Haberleri: Mersin millet bahçesine kavuşuyor
Son Dakika Güncel Mersin millet bahçesine kavuşuyor - Son Dakika

Mersin millet bahçesine kavuşuyor

6 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, millet bahçesiyle ilgili yer tesliminin yapıldığını ve çalışmalara başlandığını ifade ederek, bir sene içerisinde millet bahçesinin hizmete gireceğini söyledi.

Mersin millet bahçesine kavuşuyor, System.String[]

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, millet bahçesiyle ilgili yer tesliminin yapıldığını ve çalışmalara başlandığını ifade ederek, bir sene içerisinde millet bahçesinin hizmete gireceğini söyledi.


Sosyal medya hesabından müjdeli haberi veren Lütfi Elvan, Mersin'in millet bahçesine kavuşması için çalışmalara başlandığını ifade etti. Yer tesliminin yapıldığını duyuran Elvan, "Bir sene içerisinde milletimizin çocuklarıyla birlikte vakit geçirebileceği, şehrin içinde doğa ile buluşacağı millet bahçesi inşallah hizmette olacak. Şimdiden şehrimize hayırlı olsun" dedi. - MERSİN

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Lütfi Elvan, Türkiye, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü ekonomist Roubini: Türkiye ekonomisi yükselişe geçti, daha istikrarlı hale geldi
Rusya üçüncü parti S-400'leri 2020'de teslim edecek Son dakika: ABD'den S-400 açıklaması: Türkiye'nin adımları endişe verici Ali Babacan, AK Parti'den neden istifa ettiğini canlı yayında açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 21:27:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin millet bahçesine kavuşuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]