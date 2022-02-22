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Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ulusal Turunçgil Konseyi'nden iş birliği protokolü - Son Dakika

Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ulusal Turunçgil Konseyi'nden iş birliği protokolü

22.02.2022 14:05
Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ulusal Turunçgil Konseyi'nden iş birliği protokolü

Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ulusal Turunçgil Konseyi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ulusal Turunçgil Konseyi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin'de 6-11 Kasım'da gerçekleşmesi planlanan 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi kapsamında çeşitli etkinliklerin organize edilmesi için müdürlük binasında protokol töreni düzenlendi.

Protokol, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ile Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz arasında imzalandı.

Protokol kapsamında "Turunçgil Hayattır" temasıyla resim yarışması da düzenleneceği bildirildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ulusal Turunçgil Konseyi'nden iş birliği protokolü - Son Dakika


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