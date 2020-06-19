MERSİN Milli mücadelenin izlerini taşıyan siperler gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor - Son Dakika

Milli mücadelenin izlerini taşıyan siperler gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor

MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi sınırları içinde bulunan 1'inci Dünya Savaşı sırasında yapılan ve döneme tanıklık eden yaklaşık 15 kilometre uzunluğundaki siperlerin gün yüzüne çıkarılıp, turizme kazandırılması bekleniyor.

Türkiye'nin tek Giritli köyü olarak bilinen İhsaniye (Melemez) Mahallesi, aynı zamanda tarihi dokusu ile de dikkat çekiyor. Mahallenin sınırları içinde bulunan 1'inci Dünya Savaşı sırasında yapılan ve döneme tanıklık eden yaklaşık 15 kilometre uzunluğundaki siperler, geçmişin izlerini günümüze taşıyor. Bölgedeki çam ağaçlarının arasında kalmasının yanı sıra bulunduğu yamaçta döneminde işgal kuvvetlerinin de Anadolu'ya yayılmasını önlemesiyle dikkat çekiyor.

İhsaniye Mahallesi eski Muhtarı Ramazan Yıldız, siperlerin Girit'ten Yunan mezaliminden kaçarak gelenler tarafından 2'nci Abdülhamit döneminde 1898 yılında oluşturulduğunu belirterek, "Köyümüz 1914 yılında resmiyet kazandı. Köyümüz, Kurtuluş Savaşı dönemde Fransızlar tarafından 2 defa yakılmıştır. Köyümüz sınırları içinde 1915 Dünya Harbi döneminde yapılan mevziler bulunuyor. Bu mevzilerin ve buranın ıslahı ve gün ışığına çıkması için, gelecek nesillerimize bilgi vermemiz için yetkililerden istiyoruz" dedi.

Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Bozkurt ise yaklaşık 100 yıllık kalıntıların, yaşananların anısı olarak korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için gerekenlerin yapılmasından yana olduğunu söyledi.