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Mersin milli savunma bakanı akar, mersin'de

2 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar, Mersin'de (2)SON YOLCULUĞUNA UĞURLADIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaşamını yitiren halasının oğlu 3 çocuk babası Mehmet Maraşlıoğu (71) için Mersin'in merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Mersin'de (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaşamını yitiren halasının oğlu 3 çocuk babası Mehmet Maraşlıoğu (71) için Mersin'in merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törene, Akar'ın yanı sıra Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Ak Parti Milletvekilli Hacı Özkan, Maraşlıoğlu ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Bakan Akar, halasının oğlu Maraşlıoğlu'nun tabutunu uzun süre omuzlayarak taşıdı. Cenaze daha sonra götürüldüğü Mezitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mersin milli savunma bakanı akar, mersin'de

Hulusi Akar, Yenişehir, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:28 Kaynak: DHA
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