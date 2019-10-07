Son Dakika Haberleri: Mersin minibüs ile otomobil çarpıştı 5 yaralı
Son Dakika Güncel Mersin minibüs ile otomobil çarpıştı 5 yaralı

Mersin minibüs ile otomobil çarpıştı 5 yaralı

1 saat önce

Minibüs ile otomobil çarpıştı 5 yaralıMERSİN'in Tarsus ilçesinde minibüs ile otomobil çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Minibüs ile otomobil çarpıştı 5 yaralı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde minibüs ile otomobil çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Olay Tarsus- Adana istikameti D-400 Karayolu Keloğlu Köprüsü'nde meydana geldi. Adana-Tarsus- Mersin seferi yapan Şervan C. idaresindeki yolcu minibüsü ile Saniye Ş. idaresindeki 33 NOV 38 plakalı araçla kavşakta çarpıştı. Kaza sonucu çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri, ambulans ve emniyet güçleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü Saniye Ş., minibüs sürücüsü Şervan C. birlikte 3 yolcu yaralandı. Yaralılar Tarsus'taki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mersin minibüs ile otomobil çarpıştı 5 yaralı

Mersin, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:03 Kaynak: DHA
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