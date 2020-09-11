MERSİN Minik Esmanur bisiklet istedi, belediye başkanı kapısına getirdi - Son Dakika

Minik Esmanur bisiklet istedi, belediye başkanı kapısına getirdi

MERSİN'de Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, 9 yaşındaki Esmanur Çelik'in bisiklet isteğini yerine getirdi.

Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, geçtiğimiz ay minik Esmanur'un engelli babaannesine tekerlekli sandalyesini teslim etmek için evlerini ziyaret etti. Bu sırada Başkan Özyiğit ile tanışan Esmanur, bisiklet sürmeyi çok sevdiğini söyleyerek, bisiklet talebinde bulundu. Başkan Özyiğit de Esmanur'a bisiklet sözü verdi. Başkan Abdullah Özyiğit, Esmanur'u evinde ziyaret ederek, bisiklet hediye etti. Esmanur, daha sonra yeni bisikletiyle ilk pedallarını çevirdi.

Esmanur'un mutluluğuna ortak olduğunu söyleyen Başkan Özyiğit, 'Çocuklar zor bir dönem geçiriyor, okullarından ve arkadaşların uzun süredir uzaktalar. Daima onları mutlu edecek bir şeyler yapmaya özen gösteriyoruz. Onların mutluluğu bizim için çok önemli. Bugün de Esmanur'a küçük bir hediye vermiş olduk. Mutluluğu çok büyüktü' dedi.