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MERSİN Miniklerden 'geri dönüşüm' defilesi

3 saat önce

Miniklerden 'geri dönüşüm' defilesiMersin'in Silifke ilçesinde farkındalık yaratmak, dikkat çekmek amacı ile anaokulu öğrencileri, atık malzemelerden hazırlanan kıyafetlerle defileye çıkarken anneleri ise cep telefonları kendilerini görüntüledi.

Miniklerden 'geri dönüşüm' defilesi
Mersin'in Silifke ilçesinde farkındalık yaratmak, dikkat çekmek amacı ile anaokulu öğrencileri, atık malzemelerden hazırlanan kıyafetlerle defileye çıkarken anneleri ise cep telefonları kendilerini görüntüledi.
Sıfır Atık Projesi'ne destek amacıyla Narlıkuyu Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve velilerinin ile yürüttükleri çalışmanın sonunda bir defile gerçekleştirildi. Çocuklara çevre bilincinin kazandırılması amacıyla hayata geçirilen proje nedeni ile sınıfta yapılan defilede atık maddelerden elbiseler ve süper kahraman kostümleri tasarlandı. Defileye de katılan minik öğrenciler, atık poşet, kağıt ve bezlerden hazırlanan kıyafetlerle geri dönüşüme dikkati çekti.
21 minik öğrenci kullanılmış koliler, gıda ambalajları, plastik kapaklar, CD'ler, pet şişe kapakları, çuval, ve yumurta kolilerinden yaptıkları kostümleri velilerinin de katıldığı defilede görücüye çıkardı. Öğrencilerin geri dönüşümden elde ettikleri kostümleri sergilemeleri velileri tarafından alkışlandı.
Velililerin de çalışmaya destek olduğunu gözlenen projenin örnek olması dikkat çekerken veliler, Geri dönüşüm ve çevreyle ilgili bilinçlendirme çalışmaları kapsamında bugün okulumuzda defile düzenledik. Çocuklarımıza çevre bilincinin kazandırılmasının önemli olduğunu bizde öğrenmiş olduk. Onlarla birlikte hangi atığın kaç yılda göre dönüm yaptığını ve doğaya verdiğimiz zararları öğrendik. Bu anlamda bu çalışmayı ortaya çıkaran öğretmenlerimize ve çalışmalarımıza destek olan herkese teşekkür ediyorum dedi.
MERSİN Miniklerden 'geri dönüşüm' defilesi
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:52 Kaynak: DHA
Silifke, Mersin, Güncel
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