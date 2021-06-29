Mersin Model Fabrika ve Yenilik Merkezi, firmaların üretim ve kalitesine katkı sağlıyor - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının koordinasyonunda kurulan Mersin Model Fabrika ve Yenilik Merkezi, kentteki firmalara yeni ürün oluşturma, üretim, teknoloji, pazarlama, satış, dijital dönüşüm ve modernizasyon gibi konularda danışmanlık ve eğitim desteği sağlıyor.

Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve son teknoloji makinelere sahip merkez sanayide dijital dönüşümü sağlayacak çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Merkezde, işletmelerin endüstri 4.0 kapsamında dijitalleşmesi ve üretim verimliliği üzerine çalışmalar yapılarak firmaların piyasada daha etkin ve rekabetçi şekilde yer alması sağlanıyor.

Verilen danışmanlık ve eğitim hizmetiyle firmalar kendi yol haritasını çıkarıp çalışmalarını sürdürürken, şu ana kadar eğitim verilen birçok firmanın üretiminde artış yaşandı.

Firmalara dış ticaret eğitimi de veren merkez, işletmelerin daha kolay şekilde dış pazara ulaşmasını sağlayıp, ihracat yapmasına katkı sunuyor.

Merkezde firmalara yeni ürün oluşturma, teknoloji geliştirme, ürün, pazar ve pazarlama konularında 4 ile 6 ay arasında eğitimler veriliyor.

Mersin Model Fabrika ve Yenilik Merkezi'nden danışmanlık alan fabrikalar, Çukurova Kalkınma Ajansı ve KOSGEB tarafından önemli hibe desteği alma fırsatı da yakalıyor.

Mersin Model Fabrika ve Yenilik Merkezi Direktör Yardımcısı Bahittin Aslan, AA muhabirine, Mersin'deki merkezde model fabrikanın ve yenilik merkezinin aynı çatı altında olmasının büyük avantaj olduğunu söyledi.

Merkezde çalışmalarının son hız devam ettiğini aktaran Aslan, merkezin hedef politikasının firmaları daha iyi seviyeye çıkarmak olduğunu kaydetti.

Aslan, birçok firmayla çalışma halinde olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Firmalarda insan, makine, metot ve malzeme önemli. Biz de bu dört girdinin en uygun şekilde kullanılmasını gösteriyoruz. Merkezde firmalara bu girdileri hem teorik hem de pratik olarak gösteriyoruz. Ayrıca firmaya giderek firmanın kendi ürünü üzerinden aynı çalışmaları yapıyoruz. Böylece firmalar bunu deneyimleyip, kendi ürünlerinde uyguladıktan sonra bu işi öğrenmiş oluyorlar. Model fabrikanın en büyük amaçlarından bir tanesi de firmalarda yenilik ve verimlilik oluşturmak. Firmalarla hep bağımız devam edecek ve burada deneyimlediklerini işletmelerinde sürekli hale getirecekler."

Aslan, merkezin verimlilik konularında firmalara yol gösterici konumda olduğunu belirterek, buradan eğitim alan firmaların piyasada iyi duruma geldiğini vurguladı.

Merkezdeki çalışmaların geri dönüşümünün olumlu şekilde olduğuna değinen Aslan, "Bir firmamız pazar ve pazarlama konusunda sıkıntılar yaşıyordu. Şu anda 12 ülkeye ihracat yapabiliyor. Çalışmalarımızla firmalarımız daha çok pazara ulaşma imkanı yakalıyor. Amaçlarımızdan biri de firmaların en az maliyetle en kaliteli ürünü üretmesine katkı sağlamak." diye konuştu.

Merkezdeki çalışmalarla firmaların uluslararası rekabeti de artırdığını anlatan Aslan, şunları kaydetti:

"Buradan destek alacak firmalarımıza Çukurova Kalkınma Ajansı ve KOSGEB tarafından ciddi şekilde hibeler veriliyor. Mersin Model Fabrika ve Yenilik Merkezi sadece Mersin'de değil Türkiye sanayisinde büyük sıçramaya yol açacak. Firmalar ummadıkları yerlere gelecekler. Böylece çok daha rekabetçi olarak iyi yerlerde kendilerine yer bulacaklar."

"Firmamızda birçok iyileştirmeler yaptık"

Seralarda kullanılan tarım ve paketleme araçları üreten bir firmanın işletme müdürü Mustafa Ulusoy da Mersin Model Fabrika ve Yenilik Merkezi'nden 4 aylık eğitim aldıklarını vurguladı.

Bu eğitimin çok verimli geçtiğini dile getiren Ulusoy, "Eğitimle çok ciddi kazanımlar elde ettik. Model fabrikayla firmamızda birçok iyileştirmeler yaptık. Günlük ortalama araç üretimimiz yaklaşık 2,2 düzeyindeydi. Model fabrikadan aldığımız eğitimler ve birlikte yaptığımız çalışmalar kapsamında şu an 6 araç yapma kapasitesine çıktık. Bu da çok iyi bir iyileşme. Bu bizim için muhteşem sonuç."

Ulusoy, şu an piyasada rakipleriyle çok iyi bir şekilde rekabet edebilecek duruma geldiklerini belirterek, üretimlerindeki hızın artmasının ekonomik olarak da getirisini gördüklerini ifade etti.