Son Dakika Haberleri: Mersin Motosikletli Polise Çarpan Zanlılar Yakalandı

Mersin Motosikletli Polise Çarpan Zanlılar Yakalandı

10 saat önce

Motosikletli polise çarpan zanlılar yakalandıMERSİN'de, kasa hırsızlığı yaparken suçüstü yakalanan ve kaçarken çarptığı motosikletli polisin yaralanmasına neden olan 2 şüpheli yakalandı.

Motosikletli polise çarpan zanlılar yakalandı

MERSİN'de, kasa hırsızlığı yaparken suçüstü yakalanan ve kaçarken çarptığı motosikletli polisin yaralanmasına neden olan 2 şüpheli yakalandı.

19 Aralık akşamı, plakası başka araca ait olduğu belirlenen hafif ticari araçla, Gaziantep'ten Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki bir işyerine gelen 2 kişi, işyerine girip içerideki para kasasını açmak istedi. Zanlılar bu sırada devriye gezen polisler tarafından fark edildi. Destek kuvvetlerin de gelmesiyle polis ekibi ile araçlarına binerek kaçmak isteyen zanlılar arasında sokak aralarında kovalamaca yaşandı. Bu esnada şüpheliler motosikletli yunus polisine çarptı. Kaza sonucu hafif yaralanan polis memuru, hastanede tedavi altına alındı.

Yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından araçtaki sürücü Osman K. ile Servet S. gözaltına alındı. Kaçışları sırasında yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, emniyete götürülen Servet S. ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kendisini görüntüleyen gazetecilere yüzünü göstermemek için büyük çaba gösteren Servet S. sorulara yanıt vermedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:40 Kaynak: DHA

Akdeniz, Gaziantep, Aralık, Mersin, 3. Sayfa
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