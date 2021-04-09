Mersin Müftülüğü ramazan için hazırlıklara başladı - Son Dakika

Mersin İl Müftü Yardımcısı Hasan Küçük, ramazan öncesinde camilerde ses sistemi düzenlemelerinden, ibadet yerlerinin temizliğine kadar birçok alanda hazırlık yapıldığını söyledi.

Küçük, merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde düzenlediği basın toplantısında, bu yılın ramazan temasının "Şifa Ayı Ramazan" olarak belirlendiğini ifade ederek, "Mümin gönüllerde 11 ayın sultanı olarak yer eden ramazan, bütün mahiyetiyle maddi ve manevi hastalıklarımız için bir şifa kaynağıdır, şifa ayıdır." dedi.

Çocukların, ramazanın güzelliklerini daha çok yaşaması için planlar yapılması gerektiğini işaret eden Küçük, bu dönemin, aile bağlarını güçlendirmek için fırsat olarak görülmesi gerektiğini bildirdi.

Küçük, vatandaşlar için ramazana özel programlar hazırlandığını ve yardım çalışmaları yapılacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Zekatlarımızla, fitrelerimizle, sadakalarımızla kardeşliğimiz pekişmekte, gönüller birleşmekte ve hayat bereketlenmektedir. Salgın sebebiyle bu sene kalabalık iftar sofralarımız olmayacak ama bu durum iftarlarımızı paylaşmaya asla engel değildir. Yapacağımız ayni ve nakdi yardımlarla fakirin, fukaranın iftar sofralarında gönüllerimizi ve dualarımızı buluşturacağız. Yardım yapmak isteyen kardeşlerimizle, yardıma ihtiyacı olan kardeşlerimizi buluşturacağız. Vakıfların amacı budur. Yardım yapmak isteyenlerden alır, yardıma muhtaç olanlara ulaştırır. 46 yıldır Türkiye Diyanet Vakfımız bunu en güzel bir şekilde başarmış, bundan sonra da inşallah en hayırlı hizmetleri yapmaya devam edecektir."

Teravih namazlarının, evlerde kılınmasının uygun görüldüğünü anımsatan Küçük, "Bu salgın şartlarında evlerimizde çok güzel bir ibadet ortamı da oluşturmuş oluruz. İnşallah hep beraber evlerimizde ailemiz ve çocuklarımızla bu güzel ibadet yerine getirerek, camilerde buluşamamanın hüznünü bir nebze de olsa gidermeye çalışırız." diye konuştu.

Küçük, camilerde de hazırlıkların yapıldığını vurgulayarak, "Camilerimizde ramazan öncesinde hazırlıklarımıza başladık. Mikrofon sistemlerimizden tutun da vatandaşlarımızın sıhhatli bir şekilde ibadetlerini yapabilecekleri temizlik çalışmalarına kadar birçok tedbiri aldık." ifadesini kullandı.