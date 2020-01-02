Mersin musabozulduğu yaylası'nda kaybolan ali kaçar'ı arama çalışmaları tekrar başladı - Son Dakika

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Mersin musabozulduğu yaylası'nda kaybolan ali kaçar'ı arama çalışmaları tekrar başladı
6 saat önce
MERSİN Musabozulduğu Yaylası'nda kaybolan Ali Kaçar'ı arama çalışmaları tekrar başladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:21 Kaynak: DHA
MERSİN Musabozulduğu Yaylası'nda kaybolan Ali Kaçar'ı arama çalışmaları tekrar başladı
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