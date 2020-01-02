Mersin musabozulduğu yaylası'nda kaybolan ali kaçar'ı arama çalışmaları tekrar başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin musabozulduğu yaylası'nda kaybolan ali kaçar'ı arama çalışmaları tekrar başladı - Son Dakika

Mersin musabozulduğu yaylası'nda kaybolan ali kaçar'ı arama çalışmaları tekrar başladı

6 saat önce

MERSİN Musabozulduğu Yaylası'nda kaybolan Ali Kaçar'ı arama çalışmaları tekrar başladı (2)

MERSİN Musabozulduğu Yaylası'nda kaybolan Ali Kaçar'ı arama çalışmaları tekrar başladı (2)

Mersin musabozulduğu yaylası'nda kaybolan ali kaçar'ı arama çalışmaları tekrar başladı

Ali Kaçar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:49 Kaynak: DHA
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