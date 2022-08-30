Görevine başlayan Emniyet Müdürü Budak, "Mut çok güzel bir ilçe. İlçe halkının huzuru için çalışmalarımızı titizlikle yürüteceğiz. Yapmış olduğumuz vazifenin öneminin yanında, aynı zamanda görev dışında da vatandaşların sıkıntı ve problemlerini çözerek, örnek olmalıyız" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Hisarcık, Mersin, Mut, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Mut Emniyet Müdürü Ozan Budak görevine başladı - Son Dakika

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