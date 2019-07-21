MERSİN Muz Festivali sona erdi

Muz Festivali sona erdiMersin'in Anamur ilçesinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Kültür ve Muz Festivali sona erdi.

Muz Festivali sona erdi

Mersin'in Anamur ilçesinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Kültür ve Muz Festivali sona erdi.

Festivalin kapanış seremonisine Belediye Başkanı Hidayet Kılınç başta olmak üzere ilçe protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 20 Temmuz 1974'te başlayan Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıldönümü nedeni ile gazilere plaket verilirken, KKTC'nin kurtuluşu da coşku ile kutlandı.

Çeşitli halk oyunlarının sergilendiği gecede sahne alan fantezi müziğin önemli isimlerinden Serkan Kaya, en sevilen parçaları ile hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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