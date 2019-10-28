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Mersin muz lifinden ipekli dokuma

1 saat önce

Muz lifinden ipekli dokumaMERSİN'in Anamur ilçesinde bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Tarım ve Gıda Fuarı'na katılan Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, muz lifi ve ipek karışımından ürettikleri ipliklerden yaptıkları çeşitli giyecek ve süs eşyalarını sergiledi.

Muz lifinden ipekli dokuma

MERSİN'in Anamur ilçesinde bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Tarım ve Gıda Fuarı'na katılan Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, muz lifi ve ipek karışımından ürettikleri ipliklerden yaptıkları çeşitli giyecek ve süs eşyalarını sergiledi.

Standa kurdukları çulfalıkta dokuyan Leyla Murabık, görev arkadaşı Hüseyin Ayhan ile birlikte, muz lifi ve ipekten elde ettikleri iplerle farklı ürünler ortaya çıkardıklarını söyledi. Murabık, "Muz lifi dokumasından giyecekler, çanta, şapka yapıyoruz. Bu Alanya Belediyesi'nin bir projesi. İpek ve muz lifi karışımı olarak gerçekleştiriyoruz. Anamur Belediyesi bizi fuarda misafir etti. Alanya'nın yöresel muzunu ve ipeğini tanıtmak için geldik" dedi.

Mersin muz lifinden ipekli dokuma

Alanya Belediyesi, Anamur, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 05:46 Kaynak: DHA
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