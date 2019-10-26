Mersin muz, virüs tehdidinde

Muz, virüs tehdidinde

Mersin'in Anamur ilçesinde ziraat yüksek mühendisi Bünyamin Kozak, dünyadaki muzun neslini virüs tehdidinde olduğunu söyledi.

Anamur İlçesi'nde her yıl düzenlenen bahçe günlerinde üreticileri muzu bekleyen tehditler konusunda bilgilendirildi. Ziraat Yüksek Mühendisi Bünyamin Kozak, dünyadaki muzun neslini tehdit eden virüs hastalıkları hakkında bilgi verdi. Tedbir alınmazsa, Anamur'daki seralarında bu tehdit altında olduğunu belirten Kozak, son iki yılda bu tehditi yayan yaprak bitinin ilçede de kendisini göstermeye başladığını söyledi. Bu yaprak bitinin yayılmasına engel olunmazsa virüsün seralarda görülebileceğine dikkat çeken Kozak Çok hassas davranıp bunu çok yayılmadan ve virüs hastalıkları da ortaya çıkmadan engelleyebilirsek, sonuç alırız. Ama önemsenmez dikkat edilmez ve yayılmasına engel olamazsak, birkaç yıl sonra ciddi anlamda virüs hastalıklarından mağduriyet başlar dedi. Dünyada virüs hastalığı olmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu ifade eden Kozak, Ülkemiz şu anda virüste temiziz. Sıfır virüs. Panama hastalığı diye bir mantar hastalığı var. Bütün dünyadaki muz üretimlerini tehdit ediyor. Yani açık muz üretimi neredeyse yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Firmalar ve bu konudaki araştırma kuruluşları, muzun nesli tükenmek üzere diye açıklamalar yapıyorlar. Şimdi ona dayanıklı değişik çeşit üzerine açıklama yapıyorlar. Eğer bu çalışmalarda sonuç vermezse, dünyada muz nesli tükenir. Bizim ender ülkelerden biriyiz diye konuştu.

Kozak, daha sonra Belediye Meclis salonunda bir konferans vererek muz yetiştiriciliği ve hasatlıkları konusunda katılımcıları bilgilendirdi.