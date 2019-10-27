Mersin narenciye ile süslü figürler ilgi odağı oldu

MERSİN Narenciye ile süslü figürler ilgi odağı oldu

Narenciye ile süslü figürler ilgi odağı oldu

MERSİN'de bu yıl 7'ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'nde kullanılacak figürler, ilgi odağı oldu. Vatandaşlar narenciye ile süslenmiş figürlerle fotoğraflar çektirdi.

Mersin'de 1- 3 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'ne kullanılacak figürler alana indirildi. Festivalin yapılacağı sahil şeridine yerleştirilen, tarım işçisi kadınlar tarafından mandalina, portakal, greyfurt ve limonlarla süslenen figürler şimdiden yoğun ilgi gördü. Tren, helikopter, ejderha, balina, gitar, gibi figürler özellikle çocuklardan yoğun beğeni gördü.

100 TON NARENCİYE KULLANILACAK

Narenciye Festivali'nde bu yıl 10'u mobil, 30 figür yer alacak. Süslemeler için 500 bin adetin üzerinde yaklaşık 100 ton narenciye kullanılacak. 25 ülkeden 700 yabancı gösteri sanatçısının yer alacağı festivale 500 bin kişinin katılması bekleniyor.