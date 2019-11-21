Son Dakika Haberleri: Mersin narenciyesi Samsun'dan taşınacak
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Mersin narenciyesi Samsun'dan taşınacak

6 saat önce

Yeni başlayan Samsun-Novorossiysk-Samsun hattının ilk gemisi Samsun Limanı'na yanaşarak soğutuculu konteynerlerin tahliyesine başlandı.

Mersin narenciyesi Samsun'dan taşınacak, System.String[]

Yeni başlayan Samsun-Novorossiysk-Samsun hattının ilk gemisi Samsun Limanı'na yanaşarak soğutuculu konteynerlerin tahliyesine başlandı.


Hava ve liman durumuna bağlı olarak 3 ila 4 günde bir yapılacak tur ile ihracatın hızlı ve güvenli bir şekilde devam etmesi sağlanacak. Kara nakliyesi ile Samsun'a gelen yükler Samsunport tarafından soğutuculu konteynerlere yüklenerek Rusya'ya ihraç edilecek.


Samsun Limanı yetkililerinin belirttiği üzere amacın, üreticinin ürününün daha hızlı ve kısa bir sürede pazara ulaşmasını sağlamak ve ülke ihracatına destek olmak olduğu belirtildi. - SAMSUN

Novorossiysk, Samsun, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:44 Kaynak: İHA
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