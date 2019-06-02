MERSİN Nöbetçi noterlerde bayram hareketliliği

Nöbetçi noterlerde bayram hareketliliği
MERSİN'de nöbetçi noterlik uygulaması kapsamında bugün hizmet veren 2 noterlikte bayram hareketliliği yaşanıyor. Mersin
3 ve Tarsus
4'üncü Noterliği çalışanları, özellikle araç alım-satım işlemleri için gelen talepleri karşılamak için yoğun mesai harcıyor.
9 günlük Ramazan Bayramı
'nı fırsat bilenler, araçlarına binerek iş ve gündelik yaşamın yorgunluğu atabilmek için farklı noktalara doğru yola çıktı. Bayram öncesi bir araç satın alarak tatili gezerek geçirmek isteyen vatandaşlar da kendilerine en uygun otomobilleri bulup satıcılarla anlaştıktan sonra resmi işlemler için noterlerin yolunu tuttu. Mersin'de de birisi merkez diğeri Tarsus ilçesinde olmak üzere 2 noterlik hizmet veriyor. Özellikle merkez Akdeniz
ilçesi Camişerif Mahallesi'ndeki 3'üncü noterlik çalışanları mesailerinin ilk yarım saatinde 10 satış işlemini gerçekleştirdi. Akşama kadar 100'e yakın işlem gerçekleştirmeyi hedefleyen noterlik, mesai bitim saati olan 17.00'a kadar hizmet verecek.
Nöbetçi noterlik uygulamasının 6 Nisan'da başladığını anımsatan Mersin 3'üncü Noteri Asuman Erdoğan
Acar, yaşanan yoğunluğu değerlendirdi. Yoğun bir taleple karşı karşıya olduklarını dile getiren Acar, Daha önceki nöbetlerde Pazar günü çok talep olmadığı bildirilmişti ancak bayram öncesi yoğunluğu diyoruz biz buna. Özellikle araç satış işlemleri yapmaktayız. Şuana kadar ilk yarım saatte 10-11 civarında iş yapmıştık. Yüzde 99'u araş satış işlemi. Daha önceki rutin Pazar nöbetlerinde 60-70 iş adedi vardı ancak şuan görüldüğü üzere bu bugün 100'e yaklaşabilir dedi.
Nöbetçi noterler, Türkiye
Noterler Birliği'nin resmi web sitesinden öğrenilebiliyor.