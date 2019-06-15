MERSİN Öğrenciler 30 derece sıcakta içeride veliler dışarıda ter döktü
2 saat önce
Öğrenciler 30 derece sıcakta içeride veliler dışarıda ter döktüTürkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Mersin'de de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavı için heyecan bugünkü Temel Yeterlilik sınavı (TYT) başlarken öğrenciler yaklaşık 30 derece sıcakta içeride veliler de dışarıda ter döktü.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:41 Kaynak: DHA
Öğrenciler 30 derece sıcakta içeride veliler dışarıda ter döktü Türkiye
'nin dört bir yanında olduğu gibi Mersin
'de de Yükseköğretim Kurumları Sınavı
(YKS) sınavı için heyecan bugünkü Temel Yeterlilik sınavı (TYT) başlarken öğrenciler yaklaşık 30 derece sıcakta içeride veliler de dışarıda ter döktü.
Mersin kent merkezinde olduğu gibi Anamur
İlçesi'nde, 30 derece sıcağın altında bekleyen veliler, Mersin Üniversitesi
Anamur Meslek Yüksekokulu önünde en az çocukları kadar ter döktü.
Öğrenciler kadar heyecan olan veliler, Bu sınav sonuçlarında tüm çalışmalarının sonucunu hep birlikte göreceğiz. Dualarımız onlarla. İnşallah her biri istedikleri yerleri kazanabilirler dedi.
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