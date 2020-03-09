MERSİN Öğrenciler, ebru sanatında buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel MERSİN Öğrenciler, ebru sanatında buluştu - Son Dakika

MERSİN Öğrenciler, ebru sanatında buluştu

6 saat önce

Öğrenciler, ebru sanatında buluştuMERSİN'in Erdemli ilçesinde "7 den 70'e eski nesil ile yeni neslin ebru sanatında buluşması" projesi kapsamında öğrenciler, huzurevi sakinleriyle ebru sanatı yaptı.

Öğrenciler, ebru sanatında buluştu

MERSİN'in Erdemli ilçesinde "7 den 70'e eski nesil ile yeni neslin ebru sanatında buluşması" projesi kapsamında öğrenciler, huzurevi sakinleriyle ebru sanatı yaptı. Erdemli Huzurevi'nde gerçekleştirilen ebru sanatı çalışmasında öğrenciler, huzurevi sakinleriyle bir arada vakit geçirirken sanat öğrendi. Erdemli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu (ASO) Müdürlüğü bünyesinde usta öğreticilik yapan Emine Kurtulan ile Fadime Aşçı'nın eğitmenliğinde huzurevi sakinleriyle öğrenciler ebru çalışmalarından kendi eserlerini ortaya çıkardı. Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, Huzurevi Müdürlüğü ile yaptıkları protokol ile öğrenciler ve huzurevi sakinlerini bir araya getirdiklerini belirtti. İlçe genelinden ilk etapta 10 okuldan 100 öğrencinin etkinliğe katıldığını söyleyen Açıkyörük, "Eski nesil ile yeni neslin bir arada olmasından mutluluk duyuyoruz. Huzurevinde kalan yaşlılarımıza yalnız olmadıklarını her zaman yanlarında olduğumuzu gösteriyoruz" dedi.

ÇALIŞMALARDAN SERGİ AÇILACAK Huzurevi sakinleri temsilcisi Şabettin Akkaya, haftada iki gün ebru çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirterek, 20 Mart tarihinde bu çalışmalardan oluşan bir sergi açacaklarını açıkladı. Şabettin Akkaya, çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Huzurevi sakinlerinden Eyüp Kırcılı, güzel bir sanat öğrendiklerini belirterek, öğrencilerle bu sanatı yapmaya çalıştıklarını söyledi. Projeyi hazırlayanlara teşekkür eden Kırcılı, huzurevi sakinleriyle öğrencilerin bir sanat dalı üzerinden kaynaşmasının harika bir gelişme olduğunu vurguladı. Öğrencilerden Ali Efe Toga ise ebru sanatıyla değişik desenler çıkartmayı öğrendiklerini söyleyerek, huzurevi sakinlerinin kendilerine çok değerli öğütler verdiğini ve onlarla hoş vakit geçirdiklerini kaydetti.

MERSİN Öğrenciler, ebru sanatında buluştu

Erdemli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İtalya'dan koronavirüs önlemi: Zorunlu haller dışında serbest dolaşım sınırlandırıldı
AB, Türkiye ile Göçmen Geri Kabul Anlaşması için ortak çalışma heyeti kurdu Koronavirüsün 237 can aldığı İran'da ilk kez bir şehir karantinaya alındı Fransa Kültür Bakanı Franck Riester, yeni tip koronavirüse yakalandı

Son Dakika Haberleri
00:12 ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 500'ü geçti, 21 kişi hayatını kaybetti
00:08 Sakarya'da bir grup genç, CHP'li Özkoç'un sözlerine tepki gösterdi
00:05 İhlas Medya'ya ödül yağdı
00:05 Dışişleri'nden Sudan Başbakanı Hamdok'a suikast girişimine kınama
00:05 Gana'da korona virüsünün tedavisi bulundu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 00:15:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MERSİN Öğrenciler, ebru sanatında buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]