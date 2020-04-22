MERSİN Öğrencilerden evde 23 Nisan kutlaması - Son Dakika

Öğrencilerden evde 23 Nisan kutlaması

MERSİN'in Erdemli ilçesinde Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin İlkokulu öğrencileri, evlerini kutlama alanına çevirip, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Erdemli'de Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin ilkokulu öğrencileri ve veliler, evlerinin bir odasını 23 Nisan kutlama alanına çevirerek 'Evde Kal Türkiye' mesajı verip, etkinlikleri evlerinde yaptı. Telefonla çekilen görüntüler birleştirilerek sosyal medyadan yayınladı. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan kutlama görüntüsü, binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Öğrenci velilerinden Havva Pınar, 'Koronavirüs nedeniyle öğrencilerimiz evlerinden çıkamayıp okullarda 23 Nisan töreni düzenleyemeyecekleri için veliler olarak birbirimizle haberleşip, evi kutlama alanına çevirerek güzel bir etkinlik yaptık. Telefonlarla çekilen görüntüleri birleştirdik ve sosyal medyadan yayınladık. Öğrencilerimiz 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde yaptıkları gösterinin yanında 'Evde Kal Türkiye' mesajı da vererek toplumsal duyarlılığa dikkat çekmek istediler. Hem öğrencilerimiz hem de bizler çok mutlu olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz? dedi.