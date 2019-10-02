Mersin öğrencilerden trafik için dövizli farkındalık

Öğrencilerden trafik için dövizli farkındalık

MERSİN'in Anamur İlçesinde uygulanan 'Yaya öncelikli trafik yılı? nedeni ile yaya geçişi uygulamasında öğrenciler, hazırladıkları dövizlerle anlamlı mesajlar verdi.

Anamur Ortaokulu önünde bulunan kavşakta yapılan uygulamaya Kaymakam İsmail Gültekin Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici ile birlikte polis ve Jandarma trafik ekipleri ile öğrenciler katıldı. Programda öğrenciler, araç sürücülerine broşürler vererek uyarılarda bulundu.

Sürücülerin nerede olursa olsun yayayı gördüğü anda durması gerektiğini anlatan öğrenciler, 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz', 'Hatalı sürücüye kırmızı düdük', 'Dur yolda bende varım', 'Trafikte önce çocuğa, sonra çocuğa, sonra tekrar çocuğa bakın', 'Önce yaya, dikkat hayat çıkabilir' gibi pankartlarla trafikte önceliğin yayalara ait olduğuna dair mesajlar verdi.