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MERSİN Öğrencilerin sürat teknesi, 7 bin 500 Euro'ya alıcı bekliyor

1 saat önce

Öğrencilerin sürat teknesi, 7 bin 500 Euro'ya alıcı bekliyorMersin'in Silifke ilçesinde, lise öğrencileri tarafından yapılan sürat teknesi, 7 bin 500 Euro'ya satışa çıkarıldı.

Öğrencilerin sürat teknesi, 7 bin 500 Euro'ya alıcı bekliyor
Mersin'in Silifke ilçesinde, lise öğrencileri tarafından yapılan sürat teknesi, 7 bin 500 Euro'ya satışa çıkarıldı.
Taşucu Mahallesi'ndeki Prof. Dr. Durmuş Tezcan Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte bir sürat teknesi yapmak için kolları sıvadı. Uzunluğu 5.10, genişliği ise 1.78 metre olarak imal edilen teknenin yapım aşamasında 1'i kız 19 öğrenci görev aldı. Tüm hesaplama ve planlamaları öğrenciler tarafından gerçekleştirilen, 9 aylık çalışma sonucunda da tamamlanan 5 kişi kapasiteli tekne, ilçe merkezinde açılan stantta sergilendi.
Harici motor ile hareket edebilen 'First Craft 17' isimli tekne 7 bin 500 Euro'ya satışa çıkarılırken, öğrenci Sezgin Özkan, zımparasından koltuklarına kadar her teknenin her aşamasında yer aldıklarını söyledi.
MERSİN Öğrencilerin sürat teknesi, 7 bin 500 Euro'ya alıcı bekliyor
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:45 Kaynak: DHA
Silifke, Mersin, Güncel
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