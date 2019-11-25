Mersin öğretmenler günü'nde sevgi ve dostluk mesajı

Öğretmenler Günü'nde sevgi ve dostluk mesajı

Mersin'in Anamur İlçesi'nde düzenlenen Öğretmenler Günü etkinliklerinde sevgi ve dostluk mesajları verildi.

Anamur Yeni Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan tören, Belediye kültür Merkezi'nde öğrenci ve öğretmenlerin hazırladıkları tiyatro oratoryo ve şiir dinletileri ile devam etti. Törenin en anlamlı mesajı ise Fatih Sultan Mehmet'in hocası Ak Şemsettin'e gösterdiği saygı ve Cumhurbaşkanı olduğu sırada girdiği sınıfta ders işleyen öğretmene, Cumhurbaşkanı da olsan sınıfa girdiğinde öğretmenin arkasında sırada oturmalısın diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün mesajı oldu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan, tarihe yön veren, çağ açan, çağ kapatan, üç kıtaya hükmeden padişahların öğretmenleri ile olan diyaloglarını dile getirdi ve öğretmenin elinin değmediği mesleğin olmadığını söyledi. Çeltikçi Ortaokulu'nda bu yıl göreve başlayan Türkçe öğretmeni Tuğba Kurtoğlu göreve yeni başlayan öğretmenler adına bir konuşma yaparken, emekli öğretmenler adına da emekli öğretmen Mehmet Baz konuştu. Törende sınıf tiyatrosu sergileyen öğrenciler, figürleri ile katılımcıları hem güldürdü hem düşündürdü. Öğrencilerin sergilediği oratoryonun ardından bu yıl emekli olan öğretmelere ve hafta boyunca Öğretmenler Günü'nü destekleyen İlçe Müftüsü Zeynal Abidin Çınar ve Orman İşletme Müdürü Hüseyin Meteris'e Garnizon Komutan Vekili Yüzbaşı Selahattin Onur ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan tarafından teşekkür plaketi verildi.