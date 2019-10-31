Son Dakika Haberleri: Mersin öğretmenler voleybol kupası'nda şampiyon anamur ilçe milli eğitim müdürlüğü
Son Dakika Güncel Mersin öğretmenler voleybol kupası'nda şampiyon anamur ilçe milli eğitim müdürlüğü

Mersin öğretmenler voleybol kupası'nda şampiyon anamur ilçe milli eğitim müdürlüğü

6 saat önce

Öğretmenler Voleybol Kupası'nda şampiyon Anamur İlçe Milli Eğitim MüdürlüğüMersin'de düzenlenen Ögretmenler Voleybol Kupası'nın il birinciliğini Anamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün öğretmen takımı kazandı.

Öğretmenler Voleybol Kupası'nda şampiyon Anamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Mersin'de düzenlenen Ögretmenler Voleybol Kupası'nın il birinciliğini Anamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün öğretmen takımı kazandı.

Toroslar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda yapılan Türkiye Öğretmenler Voleybol Kupası final maçlarını Vali Ali İhsan Su, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar izledi. Anamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımı, Toroslar'ı 2-0, Akdeniz'i 2-0 ve Silifke'yi 2-1 yenerek finale yükseldi. Anamur ekibi, finalde Tarsus öğretmenleriyle ile yaptığı maçı da 2-1 kazanarak, şampiyonluğuna ulaştı.

KUPALARINI ALDILAR

Anamur öğretmenlerine kupasını Mersin Valisi Ali İhsan Su verdi. Maçta takımının il birinciliğini almasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Anamur İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan, Biz bir eğitim camiasıyız. Spordaki rekabeti centilmenlik sınırları çerçevesinde değerlendiriyoruz. Tüm öğretmenlerimiz voleybol turnuvasında oldukça başarılı bir performans sergiledi. Takımımız daha iyi oynadı ve kupayı aldı. Hedefimiz bölge finallerini de kazanarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Ankara'da yapılacak olan Türkiye finalinde Mersin'i temsil ederek Türkiye Kupasını Anamur'a getirmekö dedi.

Mersin öğretmenler voleybol kupası'nda şampiyon anamur ilçe milli eğitim müdürlüğü

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Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 01:52 Kaynak: DHA
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