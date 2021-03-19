MERSİN Okul öncesi öğrencileri, Kızkalesi sahilinde resim çizdi - Son Dakika

Okul öncesi öğrencileri, Kızkalesi sahilinde resim çizdi

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, Kızkalesi İlköğretim Okulu'nda eğitim gören okul öncesi öğrencileri, 'Minik Eller Büyük Hayaller' projesi kapsamında tarihi ve turistik Kızkalesi sahilinde, hayallerinden geçirdikleri figürleri tuvale aktardı.

Kızkalesi İlköğretim Okulu'nda eğitim gören 13 öğrenci, aileleri ve öğretmenlerinin de eşlik ettiği görsel sanatlar dersini Kızkalesi sahilinde gerçekleştirdi. Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük beraberinde şube müdürü Mahmut Karaağaç ve Kızkalesi İlköğretim Okulu Müdürü Ercan Bozoğlu ile birlikte öğrencileri ziyaret ederek, öğrencilerin yaptıkları resimleri inceledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Açıkyörük, 'Bakanlığımızın daha önce duyurusunu yaptığı 'Okul dışı öğrenme' ortamlarıyla ilgili çocuklarımız doğada resim çalışması yapıyorlar. Çocuklarımız Kızkalesi'ne karşı çok güzel resimler çizdi" dedi.

DOĞAYLA BÜTÜNLEŞİP HAYALLERİNİ ÇİZDİLER

Kızkalesi İlköğretim Okulu okul öncesi öğretmeni Havana Çapraz ise, "Çocukların doğayla bütünleşip, kendilerini ifade etme becerilerini geliştirecek bir etkinlik planladık. Okul öncesi çağdaki çocukların kendilerini ifade etme biçimleri resimdir. Çocuklar mutluluklarını, üzüntülerini, hayallerini resim yaparak ifade ediyorlar. Biz de okul olarak bu tür sanat çalışmalarına önem veriyoruz. Çocuklarımızı doğada eğitime katarak kalıcı ve mutlu öğrenmeyi sağlamayı hedefliyoruz. Pandeminin getirdiği olumsuz etkileri çocuklarımızdan giderme adına açık hava etkinliklerini yapmaya özen gösteriyoruz. Bu tür etkinliklerimiz devam edecektir? diye konuştu.