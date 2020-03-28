MERSİN Okul sütleri koronavirüs sürecinde ev sütü oldu - Son Dakika
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MERSİN Okul sütleri koronavirüs sürecinde ev sütü oldu

6 saat önce

Okul sütleri koronavirüs sürecinde ev sütü olduMERSİN'de, kentin 3 ilçesinde dezavantajlı mahallerdeki toplam 35 ilkokuldaki öğrencilere 'Süt Senin Gurur Mersin'in' projesi kapsamında dağıttığı okul sütleri, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan zorlu süreçte çocukların evlerine ulaştırılıyor.

Okul sütleri koronavirüs sürecinde ev sütü oldu

MERSİN'de, kentin 3 ilçesinde dezavantajlı mahallerdeki toplam 35 ilkokuldaki öğrencilere 'Süt Senin Gurur Mersin'in' projesi kapsamında dağıttığı okul sütleri, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan zorlu süreçte çocukların evlerine ulaştırılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın 'Süt Senin Gurur Mersin'in' projesi kapsamındaki okul sütleri, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki personeller tarafından kentin 3 ilçesindeki 7 mahallede yaşayan çocuklara dağıtıldı. Olağan süreçte dağıttığı okul sütlerine ulaşan öğrenciler, Koronavirüs salgını nedeniyle okulların tatil edilmesi kararının alınması üzerine şu günlerde zamanlarını evlerinde ders çalışarak ve dinlenerek değerlendiriyor. Proje kapsamında Toroslar, Akdeniz ve Tarsus'tan oluşan 3 ilçede dezavantajlı mahallelerdeki 35 ilkokulda haftanın 2 günü toplam 56 bin öğrenciye ulaşan okul sütleri, yaşanan olağanüstü süreçte çocukların evlerine ulaştırılıyor.

Çocukların vücut ve zihin gelişimlerinin desteklenmesinde önemli bir besin kaynağı olan 27'şer adetlik 180 kolide yer alan 5 bin adet civarı süt, görevliler tarafından mahalle muhtarlıklarına teslim edildi. Koronavirüs nedeniyle gerekli tedbirlerini alarak hane kapılarını çalan personeller, sütleri mahalle muhtarları aracılığıyla çocuklara ulaştırdı.

Akdeniz İlçesi Şevket Sümer, Çay, Çilek ve Mahmudiye Mahalleleri, Toroslar İlçesi Turgut Türkalp Mahallesi ile Yenişehir İlçesi Deniz ve Kocavilayet Mahalleri'ndeki çocuklara ulaşan Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte de özellikle dezavantajlı mahallelere yöneldi.

Süt dağıtılan mahallelerden birisi Akdeniz İlçesi Şevket Sümer Mahalle Muhtarı Abdülbaki Esen, yaşanan zorlu süreçte yapılan çalışmadan memnuniyet duyduklarını belirterek, 'Koronavirüs salgınından dolayı öğrenciler okula gidemediği için sütleri öğrencilere iletilmek üzere muhtarlığa bırakıldı. Buradaki süreçte çocuklarımıza bu sütleri dağıtacağız" diye konuştu.

Şevket Sümer Mahallesi sakinlerinden 4 çocuk babası Abdülbaki Akşin ise çocuklarına okullarında dağıtılan sütlerin bu süreçte evlerine de ulaşmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, "Çocuklar okula gidiyordu. Bu virüsten dolayı şu an evdeler, okula gidemiyorlar. Okuldayken süt veriliyordu. Şimdi okullar tatil olduğu için evlere getirilip dağıtılıyor" dedi

MERSİN Okul sütleri koronavirüs sürecinde ev sütü oldu

Koronavirüs, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 12:42 Kaynak: DHA

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