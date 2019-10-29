Son Dakika Haberleri: Mersin 'oltalama' yöntemiyle dolandırıcılığa 5 tutuklama
Son Dakika Güncel Mersin 'oltalama' yöntemiyle dolandırıcılığa 5 tutuklama

Mersin 'oltalama' yöntemiyle dolandırıcılığa 5 tutuklama

59 dakika önce

'Oltalama' yöntemiyle dolandırıcılığa 5 tutuklamaMersin'de 'oltalama' yöntemini kullanarak bir kişinin banka hesabından 13 bin 600 TL'yi başka hesaba aktarıp, adına da 5 bin TL kredi çeken 5 kişi tutuklandı.

'Oltalama' yöntemiyle dolandırıcılığa 5 tutuklama

Mersin'de 'oltalama' yöntemini kullanarak bir kişinin banka hesabından 13 bin 600 TL'yi başka hesaba aktarıp, adına da 5 bin TL kredi çeken 5 kişi tutuklandı.

Mersin de yaşayan H.Ş., internette gördüğü banka reklamına tıklayıp hesap bilgilerini girdikten sonra giriş yapmaya çalıştı. Ancak bir türlü giriş yapamayan H.Ş., web sayfasının kapanması üzerine telefonuna hesabından 13 bin 600 lira havale yapılarak 5 bin TL ihtiyaç kredisi çekildiği mesajı geldi. Bunun üzerine H.Ş., polise giderek şikayetçi oldu. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu paranın bir kısmının İstanbul, bir kısmının ise Mersin'deki para çekme makinasından nakit çekildiğini, bir kısmının ise çeşitli iş yerlerinden harcama yapıldığını belirledi. Güvenlik kamera görüntülerinden kimlikleri belirlenen E.E., teknik ve fiziki takibe alındı. Yapılan araştırmada E.E.'nın A.K., A.Y.,H.D. ve R.A. ile birlikte rastgele kullanıcı hesaplarına e-mail gönderdikleri çevrimiçi bir saldırı türü olan 'oltalama' yöntemiyle H.Ş.'nin hesaplarını ele geçirdiği saptandı.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin aynı yöntemle çok sayıda kişinin hesaplarındaki paraları çektiklerini de ortaya çıkardı. İfadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

Mersin 'oltalama' yöntemiyle dolandırıcılığa 5 tutuklama

Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 01:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sahte banka reklamına tıkladı, 20 bin TL dolandırıldı
Sahte banka reklamına tıkladı, 18 bin lira dolandırıldı...Dolandırıcılık zanlıları kamerada Marmaray 6 yılda 403 milyon kişi taşıdı Kim Milyoner Olmak İster'in şampiyonu Arda Ayten eleştirilere cevap verdi: Gençlerde ciddi bilgi eksikliği var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2019 14:01:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin 'oltalama' yöntemiyle dolandırıcılığa 5 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]