MERSİN Ölümüne temizlik - Son Dakika
Son Dakika Güncel MERSİN Ölümüne temizlik - Son Dakika

MERSİN Ölümüne temizlik

6 saat önce

Ölümüne temizlikMERSİN'de 17 katlı binanın 10'uncu katındaki dairenin camlarını hiçbir güvenlik önlemi almadan silen kadın görenleri dehşete düşürdü.

Ölümüne temizlik

MERSİN'de 17 katlı binanın 10'uncu katındaki dairenin camlarını hiçbir güvenlik önlemi almadan silen kadın görenleri dehşete düşürdü.

Olay, Mezitli İlçesi Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kadın 17 katlı binanın 10'uncu katındaki dairenin camlarını hiçbir güvenlik önlemi almadan sildi. Metrelerce yükseklikten düşme tehlikesine aldırmayan kadını görenler temizlik anını cep telefonuyla görüntüledi.

Bir süre daha camları silen kadın daha sonra evin içine girdi.

MERSİN Ölümüne temizlik

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 08:49 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı
Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle hava kirliliği azaldı, binlerce bebeğin hayatı kurtuldu Sırbistan'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Hollanda'da 3 Türk koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi         
18:03
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi         
16:46
Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak         
16:24
82 yaş ortalaması ile en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe, koronavirüsten bu besinlerle korunuyor 82 yaş ortalaması ile en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe, koronavirüsten bu besinlerle korunuyor         
16:10
Juventus'ta, Merih Demiral'ın koronavirüs testi negatif çıktı Juventus'ta, Merih Demiral'ın koronavirüs testi negatif çıktı         
15:30
Volvo, Jaguar, Land Rover ve Bentley üretime ara verdi Volvo, Jaguar, Land Rover ve Bentley üretime ara verdi         
14:18
TFF yönetim kurulu üyesi Erdal Bahçıvan istifa etti TFF yönetim kurulu üyesi Erdal Bahçıvan istifa etti         
13:26
Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler         
12:32
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu         
11:59
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
Eve alkollü gelen kocasıyla tartışan kadın, eşini iple boğdu Eve alkollü gelen kocasıyla tartışan kadın, eşini iple boğdu         
10:26
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı         
09:33
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı         
08:29
Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek         
07:56
Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk         
13:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 03:48:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MERSİN Ölümüne temizlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]