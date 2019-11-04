Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, 11 Kasım'da 251 bin fidanı toprakla buluşturacak

MERSİN (İHA) – Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, bu yıl 4,5 milyon fidan ürettiklerini, ağaçlandırma çalışmalarının durmaksızın sürdüğünü söyledi. Bu çıkan 83 yangında 357 hektar orman alanının yandığını belirten Akduman, bu rakamın dünya ortalamasının çok altında olduğunu vurguladı. Akduman, 11 Kasım'da 22 binden fazla katılımcıyla 251 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını da kaydetti.



Yaklaşık 1,5 ay önce Mersin Orman Bölge Müdürü olarak göreve başlayan Kenan Akduman, 11 Kasım'da Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilecek 11 milyon fidanın toprakla buluşacağı 'Geleceğe Nefes' kampanyası ve Orman Bölge Müdürlüğünün ormancılık faaliyetlerini, düzenlediği basın toplantısıyla anlattı.



"Mersin'de 11 ilçede 22 bin 518 katılımcı ile 251 bin adet fidan toprakla buluşturulacak"



Orman Bölge Müdürlüğü lokalinde düzenlenen toplantıda Akduman, Tarım ve Orman Bakanlığınca, ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak ve toplumda çevre konusunda farkındalığı artırmak amacıyla 11 Kasım 2019'da saat 11.11'de 81 ilde aynı anda 11 milyon adet fidanın toprakla buluşturulacağını söyledi. Toplumun tüm kesimlerinden vatandaşların katkılarıyla gerçekleştirilecek 'Geleceğe Nefes' kampanyası çerçevesinde Mersin genelinde de fidan dikimi yapılacağını belirten Akduman, "Bu etkinlik kapsamında Bölge Müdürlüğümüze bağlı 8 orman işletme müdürlüğü görev alanında 11 ilçede, 48 noktada, 22 bin 518 katılımcı ile 251 bin adet fidan toprakla buluşturulacak" dedi.



Mersin Valiliği koordinasyonunda tüm hazırlıkların yapıldığını dile getiren Akduman, "Etkinliğe bağış yapmak suretiyle katkıda bulunmak isteyenlerin bir fidan karşılığında 10 TL'nin Bölge Müdürlüğümüz bağış hesabına bağışta bulunmaları halinde kendileri adına fidan dikimi gerçekleştirilecek" diye konuştu.



"835 bin orman alanımızın yüzde 56'sı verimli ormanlardan oluşuyor"



Mersin Orman Bölge Müdürlüğünün çalışmaları hakkında da detaylı bilgiler veren Akduman, Mersin'in biyolojik çeşitlilik itibariyle zengin bir coğrafyada yer aldığına, ormanların yüzde 49'unu kızılçam ormanlarının oluşturduğuna işaret etti. Tüm çalışmaları bin 355 personel ile yürüttükleri bilgisini veren Akduman, "İlimiz orman açısından çok zengin. Türkiye genelinde orman varlığımız maalesef yüzde 28, olması gerekenden düşük. Ancak, ilimizde toplam orman alanımız 835 bin hektardan oluşmakta. Bu da yüzde 53 oranına tekabül etmekte. Bu ormanlarımızın yüzde 56'sı verimli ormanlardan oluşuyor. Şu an mahalle olan 821 köyden 403'ü orman köyü" ifadelerini kullandı.



"2019'da 28 bin delice aşılanarak vatandaşımızın hizmetine sunuldu"



2019'da 200 hektar alanı ağaçlandırma çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Akduman, bu yıl ayrıca 500 hektar endüstriyel ağaçlandırma yapmayı hedeflediklerini kaydederek, "Bölgemiz açısından ön plana çıkan çalışmalarımızdan biri de yabani zeytin aşılaması. Eylem Planı çerçevesinde Bölge Müdürlüğümüzce 2015-2018 yılları arasında toplam bin 664 hektar alanda delice aşılaması gerçekleştirildi ve 580 bin civarında aşılama yapıldı. 2019 yılında da 24 mahallemizde 145 hektar alanda yaklaşık 28 bin fert aşılanarak vatandaşımızın hizmetine sunuldu. Amacımız, kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın desteklenmesi" şeklinde konuştu.



Akduman, vatandaşların yaptığı özel ağaçlandırma çalışmalarının da Türkiye genelinde ilk sıralarda yer aldığını söyledi.



"Bölgemizde 40 yılda 60 milyon sedir fidanı toprakla buluşturuldu. Bu, dünyada bir ilk"



Bölge Müdürlüğünün, sadece Türkiye'de değil dünyada ön plana çıkan çalışmalarının başında ise sedir ağaçlandırmasının geldiğine vurgu yapan Akduman, şunları söyledi:



"Bölge Müdürlüğümüzde son 40 yıldır çok yoğun ve başarı çalışmalarla toplam 120 bin hektar alanda sedir ağaçlandırmaları gerçekleştirildi. Bu, sadece Türkiye'de değil, dünyada hem rakamsal hem de başarı olarak bir ilk. Bu çerçevede 60 milyon 836 bin fidan toprakla buluşturuldu. 2019 yılında da 500 ton karpelli sedir tohumu toplandı ve Torosların zirvelerine kasım-aralık aylarında bu tohumları ekeceğiz."



"2019'da 4,5 milyon fidan ürettik"



Bölge Müdürlüğündeki 6 orman fidanlığında 2019 yılında 4,5 milyon fidan ürettiklerini belirten Akduman, bu fidanların bir bölümüyle de ülke genelindeki diğer bölge müdürlüklerinin ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi. Akduman, ayrıca önceki yıl üretilen 8,5 milyon fidanın da bakımı yaptıklarını dile getirdi. Türkiye'deki ormanların yüzde 95'ini doğal ormanların oluşturduğunu kaydeden Akduman, Bölge Müdürlüğü olarak bu ormanlarda gençleştirme çalışmaları yaptıklarını ifade etti. Akduman, 2019'da 2 bin 250 hektar alanda gençleştirme yaptıklarının altını çizdi.



"Bu yıl 83 adet yangında 357 hektar orman alanımız yandı. Dünya ortalamasının çok altındayız"



Yangınla mücadele çalışmaları ve bu yıl çıkan yangınlara ilişkin de bilgi veren Akduman, orman yangınlarının Akdeniz iklim kuşağında yer alan ülkeler için çok ciddi risklerden biri olduğuna dikkat çekti. Akduman, "Akdeniz'de yaşıyorsanız orman yangınıyla yüzleşmek durumundasınız. Bu çerçevede, Bölge Müdürlüğümüz dünya standartlarında donanım ve ekipmana sahip. Çağımızın en modern yangınla mücadele araçlarına sahibiz. Arazözlerimiz, su ikmal araçlarımız, ilk müdahale araçlarımız, iş makinelerimiz, helikopterlerimizle biz ülkemizin ormanlarının en az yangınla ve en az hasarla yaz sezonunu atlatması için gece gündüz çalışıyoruz. Hedefimiz, başta kesinlikle insan kaybını önlemek ve orman alanlarımızın olabildiğince az hasar görmesini sağlamak. Yangına en hassas bölgelerde, yangına dirençli orman kurulması projesi çerçevesinde 37 bin hektar YARDOP çalışması gerçekleştirildi. Her biri 600-2 bin ton su kapasiteli 248 adet yangın havuzu mevcut" dedi.



Mersin'de 2019 yılının önceki yıllara göre yangın açısından biraz daha olumsuz geçtiğine dikkat çeken Akduman, şöyle devam etti:



"Toplamda 83 adet orman yangını çıktı ve 357 hektar orman alanımız yandı. Bu yıl en büyük yangın da yıldırımdan kaynaklı olarak Anamur'daki yangın oldu. Aynı anda ilimiz genelinde 17 bölgede yıldırım yangını çıktı ve 187 hektar ormanımız Anamur'da yandı. Yanan alanda durumumuz çok iyi, ortalama yangın başına düşen alanımız 4 hektar. Bu, dünya ortalamasının çok altında; bizim için olumlu bir rakam."



Akduman, çalışmalar kapsamında, orman zararlılarına karşı 21 bin adet faydalı böcek üretildiğini, orman köylülerine 2019'da 180 aileye 4 milyon 786 bin 500 TL kredi ve hibe desteği verildiğini, biri bu yıl olmak üzere toplam 30 adet bal ormanı tesis edildiğini de sözlerine ekledi. - MERSİN