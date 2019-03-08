Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Fuarda Fidan Dağıtacak

Mersin'de bu yıl 14.'sü gerçekleştirilen Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nda stant açan Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, üreticilere 5 bin adet fidan dağıtacak.

Mersin'de bu yıl 14.'sü gerçekleştirilen Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nda stant açan Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, üreticilere 5 bin adet fidan dağıtacak.



Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 7-10 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 14. Mersin Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nda açtıkları stantta, orman yangınlarına karşı bilinçlendirmek amacıyla el broşürleri dağıtıldığı bildirildi. Stantta aynı zamanda görsellerle birlikte ihmal ve dikkatsizlik sonucunda orman yangınların büyük felaket ile sonuçlanabileceği, yangınların oluşmaması için nelere dikkat edilmesi gerektiğinin anlatıldığı ifade edildi.



Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, gelişen ve değişen dünyada Bakanlığın ve Orman Genel Müdürlüğü'nün hedeflerini, politikalarını ve çalışmalarını her platformda insanlara duyurmaya ve anlatmaya çalıştıklarını söyledi. Yılmaz, "Bu amaçla Mersin Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nda da stant açtık. Fuarda 5 bin adet biberiye, fıstıkçamı, harnup ve defne fidanları dağıtacağız. Son yıllarda artarak devam eden ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmaları ile ilimizdeki verimli orman varlığını önemli ölçüde artırdık. Bu çalışmalarımız bölgemizin tarımının sürdürülebilirliğinin ve verimliliğinin olmazsa olmazı olup, suyun ve toprağın korunması için sigortasıdır" dedi. - MERSİN

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