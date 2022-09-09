Mersin'deki orman yangınında yaralananların tedavisi sürüyor - Son Dakika
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Mersin'deki orman yangınında yaralananların tedavisi sürüyor

09.09.2022 12:38
Mersin'deki orman yangınında yaralananların tedavisi sürüyor

?? Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, kentte çıkan orman yangınında yaralanan personelin tedavisinin sürdüğünü belirtti.

?? Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, kentte çıkan orman yangınında yaralanan personelin tedavisinin sürdüğünü belirtti.

?Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, 7 Eylül'de Gülnar ilçesinde orman yangını çıktığı hatırlatıldı.

Büyükeceli Mahallesi'ndeki yangına müdahale için giden bir ekibin kaza yaptığı belirtilen açıklamada, kazada aracın devrilmesi sonucu Adem Bal'ın omuzunun, Ahmet Aydın Bucaktepe'nin de ayaklarının kırıldığı, tedavilerin Silifke Devlet Hastanesinde devam ettiği bildirildi.

Söndürme çalışmaları sırasında 5 personelin yangın sahasında kalarak yaralandığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mersin Doruklu A17 Yangın ekibimizden Mehmet Kunt, Musa Kuzu, Umut Yıldırım, Şamil Abdullah Karip, Ulaş Yelaldı yangın söndürme çalışmaları sıralarında hava olaylarının çok hızlı değişmesiyle maalesef yangın sahası içerisinde kalarak yaralanmışlardır. Yaralı personellerimiz, Mersin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavileri devam etmektedir. Ateş savaşçılarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, Rabbimden acil şifalar dileriz."

Yaklaşık bin kişi tahliye edilmişti

Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda 7 Eylül'de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, kuvvetli rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki yangını söndürme çalışmalarına Mersin'in yanı sıra çeşitli kentlerden ekipler, uçak ve helikopterlerle destek verilmişti.

Akşam saatlerinde Silifke ilçesinin bazı mahallerine kadar yayılan yangın nedeniyle iki ilçede tedbir amaçlı çok sayıda konut boşaltılmış, yaklaşık bin kişi tahliye edilmişti. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle dün öğle saatlerinde kontrol altına alınmıştı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, yangında yaklaşık 1500 hektar alanın zarar gördüğünü açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Mersin, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'deki orman yangınında yaralananların tedavisi sürüyor - Son Dakika

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