Son Dakika Haberleri: Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nün Hedefi, 30 Bin Delice Aşılamak

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nün Hedefi, 30 Bin Delice Aşılamak

51 dakika önce

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, il genelinde atıl durumda olan deliceleri tespit ederek aşılamaya başladı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nün Hedefi, 30 Bin Delice Aşılamak, System.String[]
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, il genelinde atıl durumda olan deliceleri tespit ederek aşılamaya başladı. Bölge Müdürlüğü'nün bu yılki hedefi, 30 bin adet delice aşılamak.

Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya geri, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün hedef ve politikaları çerçevesinde Mersin'deki 8 orman işletme müdürlüğünde, 2019 yılı programı çerçevesinde delice aşılamaları başladı. Bölge Müdürlüğü, 2019 yılı boyunca 30 bin adet zeytin aşılamayı hedefliyor

Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanındaki Limonlu Köyü'nde vatandaşlarla birlikte delice aşılamalarına katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği aşılama çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Müdür Yılmaz, "Teşkilatımızın çok önemsediği devlet ormancılığından millet ormancılığına geçişte önemli bir çalışma olarak gördüğümüz aşılamaların sonucunda amacımız, maki sahalarında atıl durumda bulunan delicelerin aşılanarak elde edilecek ürünlerle yöre insanlarımızın aile bütçesine, dolayısıyla da ülke ekonomimize katkı sağlamaktır. Delice sahalarının kullanım sertifikaları yöre halkına, 6831 sayılı Orman Kanununun Ek-12'inci maddesi kapsamında dağıtılmaktadır" dedi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:45 Kaynak: İHA

Orman Genel Müdürlüğü, Delice, Mersin, Güncel
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