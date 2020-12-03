Mersin Orman Bölge Müdürü Akduman'dan saha incelemesi - Son Dakika

Mersin Orman Bölge Müdürü Akduman'dan saha incelemesi

03.12.2020 10:33
Mersin Orman Bölge Müdürü Akduman'dan saha incelemesi, System.String[]

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Tarsus ilçesindeki yaban hayatı geliştirme sahalarında incelemelerde bulundu.

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Tarsus ilçesindeki yaban hayatı geliştirme sahalarında incelemelerde bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Akduman'a, Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü Süleyman Nafile, Silvikültür Şube Müdür Vekili Mustafa Albayrak, Tarsus Orman İşletme Müdürü Muhammet Köse ile şefler ve mühendisler eşlik etti.

Akduman, yaban hayatı geliştirme sahalarını inceleyip muhafaza ormanlarında uygulanabilecek bakım tedbirleri hakkında bilgi aldı.

Mustafa Albayrak, Muhammet Köse, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin Orman Bölge Müdürü Akduman'dan saha incelemesi - Son Dakika


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