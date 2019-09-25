Mersin Orman Bölge Müdürü Akduman'dan ziyaret
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Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Erdemli Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:18 Kaynak: AA
Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Erdemli Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti.
Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ziyaretinde Akduman'ı, Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü ve işletme personeli karşıladı.
Yeni idare binasında incelemede bulunan Akduman, burada personelden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Akduman, daha sonra Silifke Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti.
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