Mersin Orman Bölge Müdürü Akduman, değerlendirme toplantısı yaptı - Son Dakika

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Silifke ilçesinde değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Boğsak Yangın Harekat Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya orman işletme ve şube müdürleri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akduman, kurumsal yapılarının geliştirilip korunmasının önemli olduğunu belirtti.

Herkesin sorumlu davranması gerektiğini ifade eden Akduman, Türkiye için nitelikli hizmet üretmenin de önemli olduğunu kaydetti.

Toplantıda işletme müdürleri çalışmaları hakkında sunum yaptı.

Görüş alışverişinin ardından toplantı sona erdi.