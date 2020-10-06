Mersin ormanlarında reçine hasadı başladı

MERSİN (İHA) – Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Tarsus, Silifke ve Gülnar Orman İşletme Müdürlüklerinde reçine hasadının başladığını bildirdi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Orman Genel Müdürlüğünün planları çerçevesinde, endüstriyel alanlarda ve alternatif tıpta yoğun olarak kullanılan reçinede dışa bağımlılığı azaltmak ve üretimi artırmak için müdürlük çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Açıklamada, Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü Çamalan, Gülek ve Karabucak Orman İşletme Şeflikleri, Silifke Orman İşletme Müdürlüğü Yeşilovacık Orman İşletme Şefliği ve Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü Büyükeceli Orman İşletme Şefliğinde, 2017-2021 yıllarını kapsayan 'Reçine Eylem Planı' kapsamında 2020 yılı için 55 ton reçine üretimi ihale edildiği belirtildi. İhaleyi alan firmanın, reçine üretim sezonu boyunca yaptığı reçine sağım çalışmalarını tamamladığı ve hasada başladığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, ağacın dış kabuğunun soyulmasıyla elde edilen reçine, suda erimeyen yapısı ve ısıtılınca hemen erimesi sayesinde birçok üründe hammadde olarak kullanılıyor. Boya, cila, kozmetik gibi birçok sanayi alanının yanı sıra üründen; ağız, mide ve cilt sağlığı için alternatif tıpta da sıkça yararlanılıyor.

Orman Bölge Müdürlüğünün, ormanlardan fadalanılabilirliği en üst seviyeye çıkararak ülke ekonomisine katkıda bulunmak için reçine üretiminin ilerleyen yıllarda da daha verimli bir şekilde devamını hedeflediği ifade edildi. - MERSİN