Mersin ormanlık alana dikilen 1600 limon ağacı söküldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin ormanlık alana dikilen 1600 limon ağacı söküldü - Son Dakika

Mersin ormanlık alana dikilen 1600 limon ağacı söküldü

6 saat önce

Ormanlık alana dikilen 1600 limon ağacı söküldüMERSİN'de, bir gecede bin 511 çam ağacının kesildiği bölgede, daha önce dikildiği saptanan bin 600 limon ağacı ekipler tarafından söküldü.

Ormanlık alana dikilen 1600 limon ağacı söküldü

MERSİN'de, bir gecede bin 511 çam ağacının kesildiği bölgede, daha önce dikildiği saptanan bin 600 limon ağacı ekipler tarafından söküldü. Bu ağaçların yerine orman ağaçlarının dikileceği belirtildi.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesine bağlı Eski Mezitli Mahallesi Çamtepe mevkisinde, bir gecede bin 511 çam ağacının kesilmesinin yankıları sürüyor. Sivil toplum örgütleri, ağaç kestiği iddiasıyla tutuklanan Mehmet Şenol'a (40), en ağır cezanın verilmesini isterken, bu kez Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, mahkeme kararı ile aynı bölgede geçtiğimiz yıllarda arazi açmak için dikildiği tespit edilen bin 600 limon ağacını iş makinesi ile yerinden söktü. Ekipler, önümüzdeki günlerde kaçak olarak açılan arazilere dikimi yapılan limon ağaçlarının sökümünü yaparak, yerine orman ağaçlarının dikimi yapacağını bildirdi.

TEK BAŞIMA KESTİM

Öte yandan Mezitli ilçesinde 150 yataklı Devlet Hastanesi ve 50 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezinin yapılacağı alanın yanındaki bölgedeki her biri 70 yaşında bin 511 kızılçam ağacını kestiği iddiasıyla tutuklanan Mehmet Şenol'in ifadesi de ortaya çıktı. Toplam bin 511 ağacı tek başına kestiğini ileri süren Şenol'un ifadesinde, "Olay günü ailevi nedenlerden dolayı içki içmiştim. Gece 22.00 sıralarında motorlu testere ile olay yerine giderek ağaçları kestim. Alkollü olduğum için ne yaptığımı bilmiyorum. Yaptığımdan dolayı pişmanım. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı talep ediyorum" dediği öğrenildi.

Mersin ormanlık alana dikilen 1600 limon ağacı söküldü

Mehmet Şenol, Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:59 Kaynak: DHA
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