Mersin , Osmaniye ve Hatay 'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu - Son Dakika

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