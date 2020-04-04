Mersin otoban gişelerinde uzun araç kuyrukları oluştu - Son Dakika

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Mersin otoban gişelerinde uzun araç kuyrukları oluştu
36 dakika önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş-çıkış yasağının getirildiğini açıklamasının ardından Mersin otoban gişelerinde uzun araç kuyrukları meydana geldi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş-çıkış yasağının getirildiğini açıklamasının ardından Mersin otoban gişelerinde uzun araç kuyrukları meydana geldi.
Önlemler kapsamında otoban gişeleri önünde kente giriş yapmak isteyen araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Ekipler kente giriş yapmak isteyen araç sürücülerinin ateşini ölçtü. Saat 00.00 itibari ile izin kağıdı bulanan sivil araçlar ile yük taşıyan TIR'lar haricinde araç giriş çıkışlarına izin verilmeyerek geri çevrildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 02:07 Kaynak: DHA
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