Mersin Otogarı'nda tatil yoğunluğu - Son Dakika
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Mersin Otogarı'nda tatil yoğunluğu

37 dakika önce

Mersin Otogarı'nda tatil yoğunluğuCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri toplantısı sonrası, üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesi kararı alınmasının üzerine Mersin Otogarı'nda yoğunluk oluştu.

Mersin Otogarı'nda tatil yoğunluğu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri toplantısı sonrası, üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesi kararı alınmasının üzerine Mersin Otogarı'nda yoğunluk oluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) toplantısında alınan üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesi kararı, otobüs seferlerinde yoğunluğu artırdı. Mersin Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler, memleketlerine dönmek için firmaların internet siteleri üzerinden bilet almak istedi. İnternet sitelerinin aşırı yoğunluktan çökmesi nedeniyle bilet alamayan öğrenciler, Mersin Şehirlerarası Otobüs Tarminali'nde (MEŞOT) firmaların yazıhanelerine koştu. Bilet taleplerine yetişemeyen otobüs firmaları ek sefer koydu.

Mersin Otogarı'nda tatil yoğunluğu

Recep Tayyip Erdoğan, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:45 Kaynak: DHA
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