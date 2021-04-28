Mersin otogarında tam kapanma öncesi korona virüs denetimi - Son Dakika

Mersin otogarında tam kapanma öncesi korona virüs denetimi

28.04.2021 16:41
Mersin otogarında tam kapanma öncesi korona virüs denetimi, System.String[]

Mersin'de trafik ekipleri, tam kapanma öncesi otogarda uygulama yaparak hem vatandaşlara hem de şoförlere uyulması gereken kurallarla ilgili bilgi verdi.

Mersin'de trafik ekipleri, tam kapanma öncesi otogarda uygulama yaparak hem vatandaşlara hem de şoförlere uyulması gereken kurallarla ilgili bilgi verdi. Ekipler ayrıca yolcuların maske ve HES kodlarına da bakarken, şoförlerin alkol durumu da kontrol edildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince korona virüs tedbirleri kapsamında Mersin Otogarı'nda yapılan uygulamada hem yolcular hem de otobüs şoförleri bilgilendirildi. Yarın başlayacak tam kapanma öncesi yapılan denetimlerde, yolcuların uyması gereken kurallar tek tek anlatılırken, maske ve HES kodu kontrolü de yapıldı. Vatandaşları sosyal mesafe, hijyen ve maske konusunda uyarılarda bulunan ekipler, yolculuk boyunca özellikle maskelerini çıkarmamalarını istedi. Şoförlerin ehliyetlerini ve alkol durumunu da kontrol eden ekipler, kapanma döneminde kapasitenin yüzde 50'sinden fazla yolcu alınmamasını istedi.

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize Yunus polisleri de tek tek yolcuların GBT sorgusunu yaptı.

Otobüs şoförü Halil İbrahim Çizneş, denetimlerin iyi olduğunu belirterek, "İnşallah vatandaşların kurallara uyması ve denetimlerin sıkı yapılmasıyla bu hastalığı bir an evvel anlatırız. Denetimler de aslında güzel oluyor. Mersin'e gelene kadar 4 denetime girdik. Bütün vatandaşların bu konuya daha duyarlı olması, karşısındaki insana saygı göstermesini bekliyorum. Bunlara dikkat edersek bir an evvel bu illetten kurtuluruz" dedi.

"Bizi kurtarırsa 17 günlük kapanma kurtaracak"

Yolcu Aslıhan Ateş ise denetimlerin biraz daha sıkı olmasını isteyerek, "Çünkü vatandaşlarımızın bazıları kurallara uymuyor. Eğer denetimler sıkı olursa onlar rahat hareket edemezler. Bu 17 günlük sürede vatandaşlarımız kesinlikle dışarı çıkmasınlar. Çünkü bizi kurtarırsa bu 17 günlük kapanma kurtaracak. Yoksa işimiz zor" şeklinde konuştu. - MERSİN

Mersin otogarında tam kapanma öncesi korona virüs denetimi
Mersin otogarında tam kapanma öncesi korona virüs denetimi
Mersin otogarında tam kapanma öncesi korona virüs denetimi
Mersin otogarında tam kapanma öncesi korona virüs denetimi
Mersin otogarında tam kapanma öncesi korona virüs denetimi
Mersin otogarında tam kapanma öncesi korona virüs denetimi
Mersin otogarında tam kapanma öncesi korona virüs denetimi
Mersin otogarında tam kapanma öncesi korona virüs denetimi

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Alkol, HES, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin otogarında tam kapanma öncesi korona virüs denetimi - Son Dakika


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