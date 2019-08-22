MERSİN OTOMOBİL SULAMA KANALINA UÇTU 2 YARALI

MERSİN'in Anamur ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına uçtu. Kazada Selçuk Şenci (32) ve eşi Nazik Şenci (30) yaralandı.

Kaza, gece yarısı Yeşilyurt Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Selçuk Şenci yönetimindeki 35 GZ 206 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çapıp, ters şekilde Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına uçtu. Kazayı gören vatandaşlar, sulama kanalına girerek otomobildeki Selçuk Şenci ve yanında bulunan eşi Nazik Şenci'yi araçtan çıkarttı. Yaralı çift, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavileri devam eden Şenci çiftinin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öte sulama kanalına batan araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.