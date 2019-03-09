Son Dakika Haberleri: Mersin Otomobilden Atlayan Rabia Son Yolculuğuna Uğurlandı

Mersin Otomobilden Atlayan Rabia Son Yolculuğuna Uğurlandı

23 dakika önce

Otomobilden atlayan Rabia son yolculuğuna uğurlandıMersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeki otomobilden atladıktan sonra ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Demir, son yolculuğuna uğurlandı.

Mersin Otomobilden Atlayan Rabia Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Otomobilden atlayan Rabia son yolculuğuna uğurlandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeki otomobilden atladıktan sonra ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Demir, son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz 7 Mart'ta Ahşemsettin Mahallesi, Baraj Mesire yolu üzeri Panorama Sitesi yakınlarında Erdal Çıbık'ın sürücüsü olduğu seyir halindeki 34 NU 7745 plakalı otomobilde yolculuk yapan Rabia Demir, iddiaya göre bir anda kapıyı açıp, atladı. Otomobil sürücüsü durmayıp, kaçtı. Rabia Demir metrelerce sürüklenirken, olayı gören mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Ağır yaralandığı belirlenen Demir, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan sürücü Erdal Çıbık ise yakalanarak cezaevine gönderildi. Rabia Demir ise dün hayatını kaybetti. Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Demir'in cenazesi sabah saatlerinde yakınları tarafından teslim alınarak Tarsus ilçesine getirildi. Burada Şehir Mezarlığı'nda öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Demir, sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:33 Kaynak: DHA

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