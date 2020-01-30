Mersin-otomobilini denize sürüp intihar etti - Son Dakika

Otomobilini denize sürüp intihar etti

MERSİN'in Silifke İlçesi'nde taksici Oğuzhan K. (23), aracını denize sürerek intihar etti.

Olay, ilçeye bağlı İncekum mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Oğuzhan K. kullandığı taksiyi denize sürdü. Araç daha sonra, suya batarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye gelen kurtarma ekipleri, dalgıç ve vinç yardımıyla aracı sudan çıkarttı. Olayı gören vatandaşlar, Kormaz'ın bir süre bekledikten sonra aracını denize sürdüğünü söyledi. Yaşamını yitiren K. otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.